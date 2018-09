Gareth Bale mette a segno il record di 30 gol con la maglia del Galles con un sinistro a giro imparabile per il portiere avversario

Gareth Bale è diventato il primo giocatore gallese a raggiungere i 30 gol con la maglia dei Dragoni. L’attaccante del Real Madrid per raggiungere tale record ha deciso di fare le cose decisamente in grande. Al 18esimo della sfida tra Galles e Irlanda in Nations League l’ex Tottenham raccoglie un pallone al limite dell’area e rientrando sul sinistro colpisce il portiere avversario con un tiro imparabile all’incrocio firmando così il 2 a 0 per i padroni di casa. L’addio di Cristiano Ronaldo è stata una vera manna per Bale, che con la maglia dei Blancos ha già segnato 3 gol in 4 partite.