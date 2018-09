Bale, stoccata a Ronaldo: «Senza di lui giochiamo più rilassati»

Gareth Bale racconta come è cambiato il Real Madrid dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, non lesinando qualche stoccata

Intervistato dal Daily Mail, Gareth Bale racconta com’è stato l’inizio di stagione del Real Madrid dopo l’addio di Cristiano Ronaldo in estate: «Ovviamente, è un po’ diverso senza un giocatore così grande. Forse saremo un po’ più rilassati, credo che giocheremo più di squadra, lavorando più come un’unità che per un singolo giocatore». La stella del Real poi ha riavvolto il nastro della finale di Champions di Kiev che ha deciso con una doppietta dopo esser entrato nel secondo tempo: «Ero arrabbiato per non essere titolare, pensavo di meritarlo. Avevo segnato dei gol. Non è stato semplice mettere da parte la rabbia».

Il gallese prosegue spiega poi il gesto tecnico che ha lasciato tutti a bocca aperta: «La rovesciata? Non avevo paura di sembrare stupido. Se non provi le cose, le cose non accadono mai. Se hai tempo per pensarci, non viene fuori. È quando devi prendere decisioni come reazione che normalmente tendi a ottenere i migliori risultati. Sapevo esattamente dove stava andando la palla e si vede nel video che la mia testa si gira per guardare esattamente dove va. Subito dopo aver calciato ho capito che era buona»