Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contratto

Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: l'ex Inter e Milan ha firmato con l'Al-Ittifaq.

Nuova avventura esotica per Mario Balotelli. L’iconico attaccante italiano classe 1990, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie A con la maglia del Genoa, ha scelto di proseguire la sua carriera negli Emirati Arabi Uniti. “Supermario” ha trovato l’accordo definitivo con l’Al-Ittifaq FC, club che milita nella massima serie locale.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l’ex bomber di Inter, Milan e Manchester City ha siglato un contratto di due anni e mezzo, legandosi alla società mediorientale con un progetto a lungo termine. La missione che attende il centravanti è ardua: la sua nuova squadra occupa attualmente l’ultimo posto in classifica nella prima divisione emiratina. Balotelli è chiamato a una vera e propria impresa: trascinare i compagni fuori dalla zona retrocessione a suon di gol, portando esperienza e qualità in un contesto tecnico che necessita disperatamente di una scossa.