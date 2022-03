Balotelli, le parole su Moratti: «Inarrivabile. Mi regalò una moneta che conservo ancora oggi»

Le parole di Mario Balotelli ai microfoni di DAZN sull’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti

Le parole di Mario Balotelli ai microfoni di DAZN sull’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti:

«Mi ha regalato una moneta d’oro e io sul momento non avevo capito cosa significasse. Poi ne ho parlato nello spogliatoio con Marco Materazzi che mi ha detto che prima di me l’aveva regalata solo a Ronaldo il Fenomeno, a Recoba, ad Adriano e a Ibra. Lì ho capito cosa significava e quella cosa mi è rimasta per sempre dentro. È inarrivabile, come persona e come tutto. Quella moneta ce l’ho ancora oggi».