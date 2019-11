Balotelli risponde sui social: «Lasciateli parlare, io tornerò»

Escluso dalla gara con la Roma, Mario Balotelli reagisce su Instagram: «Tornerò presto». E poi incoraggia i compagni

Mario Balotelli ha parlato tramite il proprio profilo Instagram del momento che lo vede coinvolto, in negativo, dopo che Fabio Grosso l’ha cacciato dall’allenamento nella giornata di giovedì.

«In fase di recupero! Tornerò presto, per il momento lasciateli parlare». Così si è espresso Supermario in una storia in cui lo si vede disteso sul lettino del massaggiatore. Come a suggerire che dietro alla sua esclusione dalla lista dei convocati per la gara contro la Roma, potrebbero esserci anche un infortunio.