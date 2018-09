Balotelli si sfoga su Instagram: «Io sovrappeso? Quante c*****e!»

Secondo alcune testate Mario Balotelli è stato multato dal Nizza per essersi presentato in ritiro ingrassato. Su Instagram l’azzurro si sfoga duramente

Notizia di ieri quella che riportava una multa salata presentata dal Nizza a Mario Balotelli. Questa volta non c’entrano, però, le intemperanze fuori dal campo o comportamenti sopra le righe. La società francese ha multato il centravanti della Nazionale per essersi presentato in ritiro nettamente in sovrappeso. Balo pesava 103 chili e per questo motivo il club francese lo ha multato. A rivelare la cifra comparsa sulla bilancia del club rossonero è stato il quotidiano francese L’Equipe, che ha criticato anche il ct dell’Italia, Roberto Mancini, per averlo comunque schierato da titolare nella prima gara di Nations League.

Non si è fatta attendere la risposta di Balotelli che ha affidato al suo account Instagram lo sfogo: «Io multato per sovrappeso? 1. Guardate che fisico ho, già mi fa ridere sentir parlare di sovrappeso. 2. Ora andate a f*****o con le vostre c*****e aggiuntive e inventate! Multato addirittura ora? Chiunque l’abbia scritto è giusto che perda il lavoro»