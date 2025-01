Balotelli al Trapani? Capuano: «Il presidente è serio e ambizioso, l’idea di prendere Mario è sua»

Le parole di Ezio Capuano, tecnico del Trapani, sull’interesse della squadra siciliana per Mario Balotelli sul calciomercato

Ezio Capuano ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Next Gen Trapani del possibile interesse di calciomercato per Mario Balotelli. Di seguito le sue parole.

«Di mercato non amo parlare. L’idea Balotelli la sta portando avanti il presidente, che è molto serio e ambizioso. Ne sta parlando lui».