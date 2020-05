Balzaretti: «De Rossi è un leader nato» – VIDEO

Federico Balzaretti ha raccontato la figura di Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN: le parole dell’attuale opinionista

«Daniele è nato leader. È leader sia in Nazionale che nella Roma. Io parlo di Daniele alla Roma quando lui aveva 30 anni, ma era già leader quando ci giocavo contro e aveva 22-23 anni. Sentirsi questa maglia addosso, sentire l’amore della città, e darlo in cambio perché la cosa era reciproca, ti fa crescere prima come responsabilità e leadership. Lui chiaramente aveva consapevolezza di essere forte in campo e di essere importante per il club e la città. Lui ha questo senso di protezione, di amore, nei confronti dei compagni, dei ragazzi più giovani, dei ragazzi nuovi. È il primo ad aiutarli. Adesso la Roma si occupa della logistica dei nuovi calciatori, ma quando sono arrivato nel 2012 questo tipo di struttura non c’era, per cui Daniele era un riferimento anche per quella che era la parte extra campo».