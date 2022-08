La Fiorentina è alla ricerca di una mezz’ala, e in pole position c’è Barak in forza al Verona. La situazione attuale

Barak è fortemente nel mirino della Fiorentina, e si potrebbe arrivare a trattare con il Verona.

Come riportato da Sky Sport, i viola sono alla ricerca di una mezz’ala per portare tecnica e qualità in attacco.