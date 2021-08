Barcellona, addio Messi: «Non è contento, voleva restare»

Lionel Messi non rinnoverà il proprio contratto con il Barcellona. Una situazione che non fa contento il fuoriclasse argentino

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa di Lionel Messi. Il pensiero del numero 10 argentino è chiaro:

«Leo voleva restare, non è contento, ma così come noi si sta scontrando con la realtà. Non possiamo cambiare la realtà dei fatti. Credo che lui e la sua famiglia sappiano che auguro loro il meglio, sempre. Il Barça è la sua casa, Leo ci ha resi grandi come nessun altro aveva fatto prima. Abbiamo parlato ieri l’altro. Con Leo ci siamo mandati dei messaggi, lui si trovava a Ibiza e avevamo fissato questo giovedì come data ultima per la firma. Adesso credo che sia finita. Avevo commentato ai Messi la possibilità di fare una conferenza congiunta, ma capisco la delusione di queste ore. Abbiamo lavorato tanto per questo nuovo accordo, ma non abbiamo potuto chiuderlo per cause che ce lo impediscono e non dipendono da noi».