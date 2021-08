Barcellona, Aguero si allena da solo: nel mirino c’è la Juventus

Barcellona, Sergio Aguero si allena da solo mentre il resto del gruppo è in ritiro in Germania: nel mirino la sfida alla Juventus

Sergio Aguero si sta allenando da solo alla Ciudad Deportiva del Barcellona. Con il resto della squadra in ritiro in Germania, l’attaccante argentino continua la preparazione in maniera individuale in attesa di unirsi al gruppo giovedì 5 agosto.

Nel mirino del Kun c’è la sfida di domenica contro la Juventus. L’idea del club blaugrana è quella di regalare all’ex centravanti del Manchester City i primi minuti in campo proprio in occasione del Trofeo Gamper.