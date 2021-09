Barcellona: bilancio in perdita di 481 milioni di euro. Il comunicato

Il Barcellona comunica un bilancio in forte passivo: 481 milioni di euro di perdite per l’esercizio 2020/2021: il comunicato

Il Barcellona comunica l’approvazione di un bilancio in forte perdita per la stagione 2020/2021: 481 milioni di euro di rosso. Il comunicato del club catalano che rivela anche un budget di 765 milioni per la stagione in corso.

«Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la chiusura dell’esercizio per la stagione 2020/21, con una perdita di 481 milioni di euro. Approvato anche un budget di reddito operativo per la stagione 2021/22 di 765 milioni di euro».