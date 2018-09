Barcellona, si apre la caccia francese: nel mirino Pogba e Rabiot

Barcellona scatenato, follie per i due centrocampisti francesi: 100 milioni allo United e 20 di ingaggio a Pogba, 10 milioni a Rabiot

Il calciomercato è terminato da appena un mese, ma nel calcio d’oggi gli affari sono in continua evoluzione. Il Barcellona in particolare, dopo aver speso (male) in estate, è pronto a fare spese già da gennaio. Nel mirino della società catalana ci sono due top player francesi a centrocampo: Paul Pogba e Adrien Rabiot, obiettivi anche della Juventus. Il calciatore dello United, in rotta con Mourinho, è ovviamente nella lista dei desideri di mezza Europa, ma i blaugrana sono pronti ad un’offerta monstre per il classe ’93. Almeno 100 milioni sul tavolo per i Red Devils e un ingaggio intorno ai 20 milioni, per battere qualunque concorrenza, Juve compresa.

Adrien Rabiot è da tempo sul piede di partenza. A Parigi non è mai riuscito ad incidere con continuità e la voglia di cambiare aria c’era già quest’estate. L’assenza di offerte concrete ha tuttavia bloccato il centrocampista sotto la Torre Eiffel. Ma a differenza di Pogba, la situazione del classe ’95 può sbloccarsi in pochissimo tempo: il contratto di Rabiot scade a giugno, di conseguenza le pretendenti potranno farsi avanti già a gennaio per bloccarlo da svincolato. Per superare la concorrenza di Juve, Milan e delle società inglesi, i blaugrana sono pronti a mettere sul piatto un ingaggio a doppia cifra da 10 milioni di euro.