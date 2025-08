Barcellona, tiene banco il caso Ter Stegen: procedimento disciplinare per il portiere ma i blaugrana sperano in questo scenario

Barcellona, continua il caso Ter Stegen: procedimento disciplinare per il portiere ma i blaugrana sperano in questo scenario. I dettagli

Marc-André Ter Stegen, portiere tedesco del FC Barcellona e punto di riferimento tra i pali dal 2014, è al centro di una vicenda che potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato del club catalano. Dopo l’operazione alla schiena subita lo scorso 29 luglio, si è aperto un dibattito tra società e giocatore in merito ai tempi di recupero e alla possibilità di ingaggiare un sostituto.

Disaccordi sui tempi di recupero

Il Barcellona stima un periodo di convalescenza di circa quattro-cinque mesi, il che consentirebbe al club di richiedere l’autorizzazione alla Liga per l’acquisto di un nuovo estremo difensore. Ter Stegen, al contrario, sostiene che il rientro potrebbe avvenire già dopo tre mesi, periodo che non giustificherebbe l’inserimento di un nuovo giocatore. Al centro della disputa c’è un documento da firmare e inviare alla Commissione Medica della Liga: la firma del giocatore risulta fondamentale per sbloccare il processo.

Provvedimento disciplinare in vista

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la società catalana avrebbe deciso di avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell’estremo difensore tedesco. Tuttavia, fonti interne indicano che permane la speranza che Ter Stegen possa rivedere la propria posizione e firmare il documento in questione.

Un incontro decisivo

Con il rientro della squadra dalla tournée asiatica, è previsto un incontro tra il giocatore e i dirigenti del club. Il confronto dovrebbe avvenire già nel pomeriggio, o al più tardi nella giornata di domani. La tensione è palpabile e la dirigenza punta a risolvere l’impasse prima che si complichi ulteriormente.

Laporta prova a mediare

Joan Laporta, presidente del Barcellona e figura chiave nella gestione delle dinamiche interne del club, starebbe cercando un punto di equilibrio. Il numero uno blaugrana auspica che Ter Stegen rifletta con lucidità e comprenda l’importanza della sua decisione, anche alla luce della fascia da capitano che porta al braccio, ora potenzialmente in discussione.