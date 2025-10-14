Barcellona, collaborazione con Ed Sheeran verso El Clasico: di cosa si tratta. La sinergia è contestuale alla partnership con Spotify

Il Barcellona ha annunciato una nuova e sorprendente collaborazione con il celebre cantautore inglese Ed Sheeran in vista dell’attesissimo “El Clásico” contro il Real Madrid. Una mossa che mira a fondere calcio e musica, entusiasmando i tifosi in un momento cruciale della stagione.



Ed Sheeran e il Barcellona

Sheeran, conosciuto a livello globale per hit come “Shape of You” e “Thinking Out Loud”, ha stretto questa partnership con il gigante della Liga con l’obiettivo di intrattenere i propri sostenitori. Il cantautore 34enne, molto apprezzato, si sta preparando per il lancio di un nuovo album, e questa collaborazione offre una piattaforma unica per promuovere il suo nuovo lavoro.

Il logo dell’album sulle maglie del Barcellona

Come parte di questa singolare partnership, il Barcellona ha annunciato che il logo del prossimo album di Sheeran sarà visibile sulle maglie del club. Il nuovo simbolo affiancherà quello di Spotify, lo sponsor principale delle maglie sia per la squadra maschile che per quella femminile. L’annuncio è stato condiviso dal club su Instagram con un messaggio entusiasta: «Ed Sheeran si unisce alla squadra del Barça. Kit del Barça, stile Sheeran, è tempo di giocare».

Il logo dell’artista britannico apparirà sulla maglia della squadra femminile per la partita del 19 ottobre e, in un’occasione ancora più significativa, sulla maglia della squadra maschile per “El Clásico” del 26 ottobre, garantendo una visibilità globale all’iniziativa.

Prima del Clasico

Prima di affrontare il Real Madrid, il Barcellona scenderà in campo in Liga contro il Girona, seguito da un match di UEFA Champions League contro l’Olympiacos. Sia il Barcellona che il Real Madrid hanno avuto un inizio di stagione 2025/26 molto forte. Dopo otto partite, il Real Madrid si trova in testa alla classifica, con soli due punti di vantaggio sul Barcellona, secondo. Questa situazione prepara il terreno per un Clasico ancora più avvincente, arricchito da questa inedita fusione tra sport e intrattenimento.