Barcellona, le prime parole di Ferran Torres: «Un passo avanti per la mia carriera»

Le prime parole di Ferran Torres da giocatore del Barcellona. Oggi la presentazione dell’attaccante ex Manchester City con i blaugrana

Ferran Torres si è presentato oggi come nuovo giocatore del Barcellona. Le sue prime parole, riportate da Sport, da calciatore blaugrana:

BARCELLONA – «Felice di essere qui in questo grande club. Voglio crescere sia come calciatore e sia come persona, aiutando il Barcellona ad essere uno dei migliori club al mondo. E’ un passo avanti enorme per la mia carriera e non vedo l’ora di iniziare.»

XAVI – «Allenatore ideale per me e la mia carriera. Mi aiuterà nella crescita e non vedo l’ora di essere a sua disposizione. Mi adatterò a giocare in tutte le posizioni del tridente offensivo.»