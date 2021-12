UFFICIALE – Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona

Il Barcellona ha annunciato tramite i propri canali social l’arrivo di Ferran Torres in blaugrana

Ferran Torres è un nuovo calciatore del Barcellona. L’annuncio lo ha dato la stessa società catalana tramite i propri canali social.

Il giocatore si è trasferito alla corte di Xavi per 55 milioni più 10 di bonus e ha firmato un contratto quinquennale. Clausola rescissoria da un miliardo come per Pedri e Ansu Fati.