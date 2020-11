Barcellona, Griezmann e Coutinho sul mercato a gennaio

Il Barcellona starebbe prendendo in considerazione la possibilità di cedere Griezmann e Coutinho nel calciomercato di gennaio

Il Barcellona ha bisogno di cedere prima di rinforzarsi in entrata sul mercato. In attesa delle elezioni presidenziali, alcuni big della rosa di Koeman potrebbero lasciare la Catalogna nella finestra invernale.

Su tutti Griezmann, che non ha mai legato con Messi dal momento del suo arrivo la scorsa stagione a Barcellona. Stando a El Chiringuito TV, l’attaccante francese ex Atletico e Coutinho sarebbero nella lista dei cedibili del Barça per gennaio. La dirigenza blaugrana sarebbe così intenzionata a cedere i due giocatori, entrambi accostati alla Juventus in Serie A negli ultimi mesi.