Barcellona, Jordi Alba difende Messi e attacca Abidal

Il terzino del Barcellona, Jordi Alba, ha preso le difese del suo capitano attaccando il direttore sportivo Abidal

Dopo le parole dure di Messi su Abidal, ci ha pensato Jordi Alba a rincarare la dose. Il terzino blaugrana, dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re, ha parlato così del direttore sportivo del Barcellona.

«Ci arrivano già parecchie critiche dall’esterno, non dovremmo peggiorare la situazione tra noi stessi. Abidal è stato un giocatore, i tifosi lo amano, per questo motivo dovrebbe sapere come funziona dentro lo spogliatoio e ciò che possano provare i calciatori in questi momenti»