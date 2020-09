Barcellona, Koeman taglia anche Riqui Puig

Il neo allenatore del Barcellona ha comunicato anche a Riqui Puig di non far parte del progetto

Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, continua a fare piazza pulita dei calciatori presenti in rosa. Dopo Luis Suarez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, il tecnico olandese, secondo quanto riportato da RAC 1, avrebbe comunicato anche a Riqui Puig di non far parte del progetto blaugrana.

Il club catalano non vuole perdere un giovane talento e per questo motivo potrebbe decidere di cederlo in prestito.