Barcellona, Lamine Yamal è di nuovo fermo. Chi può essere il suo sostituto? Ecco su chi potrebbe puntare Flick, anche se finora le risposte non sono state convincenti - Calcio News 24

Barcellona, chi sostituirà Yamal considerando il suo lungo infortunio? Ecco le ultime novità

La nuova assenza di Lamine Yamal, fermato da un infortunio alla zona pubica che lo ha già tenuto lontano dal campo per quattro partite, riapre l’interrogativo sul come Hansi Flick risolverà la sua mancanza nell’undici titolare. Una delle carte che il tecnico tedesco può giocare è quella di ridare una maglia da titolare a Roony Bardghji, acquistato in questa stagione.

L’esterno, una delle grandi novità nella selezione della Svezia per le partite contro Svizzera e Kosovo in questa sosta per le nazionali, ha avuto una partecipazione irregolare finora. Appena appresa la notizia dell’infortunio di Lamine Yamal nella prima pausa internazionale, Flick gli ha concesso la prima titolarità contro il Valencia.

Roony ha condiviso l’attacco con Fermín come trequartista e con Rashford sull’altra fascia, più Lewandowski in avanti. La sua partecipazione è durata appena il primo tempo. All’intervallo, il tecnico tedesco lo ha sostituito con Fermín con il punteggio sull’1-0, gol proprio di Fermín. Nella seconda parte, il Barça ha segnato altri cinque gol (6-1).

Non ha giocato contro il Newcastle e nel successivo incontro di Liga contro il Getafe, Roony è entrato al 76° minuto con un sostanziale vantaggio di 3-0. Non ci sono stati altri gol. Flick lo ha lasciato ancora senza minuti contro l’Oviedo, sempre in trasferta, e gli ha concesso la titolarità contro la Real Sociedad. Roony ha lasciato il campo al 58°.

Contro il PSG, Roony è rimasto nuovamente in panchina, non debuttando così con il Barça in Europa. Il prossimo impegno europeo è contro l’Olympiakos in casa, il 21 ottobre. L’occasione per Bardghji, con l’infermeria che si riempie, potrebbe presentarsi ancora.

Flick ha dimostrato di non avere remore nel fare le sue scelte e il giovane svedese dovrà sfruttare ogni minuto per convincere il suo allenatore e dimostrare di poter essere all’altezza di un Barcellona che punta in alto.