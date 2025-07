Barcellona, Laporta chiarisce: «Mercato? Al momento non sono previsti innesti. Volevamo mantenere lo spirito di squadra con i giocatori che avevamo»

Laporta: «Mercato? Al momento non sono previsti innesti. Volevamo mantenere lo spirito di squadra con i giocatori che avevamo». Le parole

In una lunga intervista pubblicata oggi da Mundo Deportivo, il presidente del FC Barcellona, Joan Laporta, ha fatto il punto sulla situazione del club blaugrana, offrendo preziose indicazioni sul prossimo mercato estivo. Il numero uno del Barça ha parlato apertamente di obiettivi, strategie e della visione a lungo termine per riportare la squadra al vertice del calcio europeo.

Laporta tra futuro e presente

Laporta ha ribadito l’intenzione della dirigenza di rafforzare la rosa in modo mirato, puntando su profili giovani ma già affermati. “Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva senza stravolgere il bilancio,” ha affermato. Un chiaro riferimento alla necessità di rispettare i vincoli finanziari imposti dalla Liga spagnola.

Tra i nomi accostati al club, spiccava quello di Nico Williams, ala dell’Athletic Bilbao classe 2002, noto per la sua velocità e dribbling.

PAROLE – «Il nostro interesse principale e la nostra ossessione era mantenere la squadra della scorsa stagione, perché è stata storica. Volevamo mantenere quello spirito di squadra con i giocatori che avevamo ed è per questo che non abbiamo nemmeno preso in considerazione molte delle offerte che abbiamo ricevuto. L’allenatore ci ha chiesto più polvere da sparo in attacco. Con Marcus Rashford ce l’abbiamo. E la visione di Deco su cosa potrebbe accadere con Marc-André (Tre Stegen ndr) è stata fondamentale per rafforzare la posizione del portiere. Joan Garcia sta svolgendo un allenamento spettacolare e farà la gioia dei tifosi del Barcellona»

NUOVI ACQUISTI – «C’è molta speranza anche per Roony Bardghji perché è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere giocare. E questa stagione abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi»

ALTRI INNESTI – «In linea di principio no. Abbiamo una squadra e l’allenatore vuole aggiungere giocatori alla prima squadra, in modo da renderla più dinamica, con il Barcellona Atlètic, ma al momento non sono previsti innesti»