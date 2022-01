Barcellona, Laporta positivo al Covid: il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Anche il presidente del Barcellona è risultato positivo al Covid. Il comunicato ufficiale del club blaugrana

Il Barcellona con una nota ufficiale ha comunicato la positività al Covid del presidente Laporta. Il comunicato:

COMUNICATO – «A causa del contatto diretto con persone che sono risultate positive al Covid-19, martedì mattina il presidente Laporta ha effettuato un test antigenico risultato negativo, e poi nel pomeriggio un test PCR che è risultato positivo. Per questo motivo non si recherà a Linares il mercoledì o a Granada il sabato in quanto si autoisolerà come indicato dalle autorità sanitarie. Il presidente Laporta è in buona salute senza alcun sintomo. Il primo vicepresidente Rafael Yuste è risultato negativo al test PCR, ma per precauzione non viaggerà con la prima squadra a Linares mercoledì».

Sia Laporta e sia il vice presidente non saranno presenti alle prossime partite del Barcellona in trasferta.