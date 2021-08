Barcellona, quale futuro per Manaj? Lo seguono due club italiani

Barcellona, quale futuro per Manaj? Sulle sue tracce club spagnoli, portoghesi e due società italiane: il punto

Rey Manaj si è messo in mostra giocando un eccellente pre-campionato con la maglia del Barcellona. Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate e non è certo un caso che in questi ultimi giorni siano arrivate parecchie offerte per lui.

L’ex attaccante della Primavera dell’Inter era già finito nel mirino di Cadice, Famalicao e Sassuolo, ma adesso ci sarebbero altre due pretendenti: si tratta di una squadra italiana, di cui non viene svelato il nome, e il Betis Siviglia. A riportarlo è Mundo Deportivo.