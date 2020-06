Durante la partita contro il Celta Vigo, il vice di Setièn si è avvicinato a Messi per dargli alcuni indicazioni ma l’argentino lo ignora

La tensione in casa Barcellona continua a crescere. Come si emerge da un video, il vice di Setién, Eder Sarabia, si sarebbe avvicinato a Messi durante il cooling break della partita contro il Celta Viga per fornirgli alcune indicazioni ma l’argentino si allontana ignorandolo.

A questo episodio sarebbe poi seguito la riunione all’interno dello spogliatoio del Barcellona il giorno seguente alla partita dove Messi e Suarez avrebbe delegittimato proprio il vice allenatore catalano, Eder Sarabia.