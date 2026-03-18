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Barcellona Newcastle 7-2, notte da sogno per i blaugrana! Raphinha, Yamal e Lewandowski trascinano ai quarti di Champions
Barcellona Newcastle 7-2, Raphinha, Yamal e Lewandowski show. Blaugrana ai quarti di finale di Champions League
Il Barcellona soffre solo in avvio, poi dilaga e travolge il Newcastle conquistando l’accesso ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Flick trasforma in realtà il pronostico della vigilia con un roboante 7-2, frutto di una gara esplosiva soprattutto nella ripresa. Il primo tempo è una girandola di emozioni: Raphinha apre le marcature, Elanga pareggia, poi Bernal e ancora Elanga firmano un incredibile 2-2 in meno di mezz’ora, complice la fragilità delle due difese.
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La partita prende una direzione chiara proprio allo scadere del primo tempo, quando Yamal realizza il rigore del 3-2 dopo una trattenuta di Trippier su Raphinha. Da quel momento i catalani non si voltano più indietro e nella ripresa dilagano: Fermin Lopez allunga, Lewandowski mette il sigillo con una doppietta e Raphinha completa la serata perfetta con il settimo gol.
Il Barcellona vola così ai quarti, dove affronterà la vincente tra Atletico Madrid e Tottenham, con i Colchoneros favoriti dopo il 5-2 dell’andata. Per il Newcastle l’avventura europea si chiude qui, ma per tre tempi su quattro i Magpies erano riusciti a restare pienamente in partita prima del crollo finale.
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