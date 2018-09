Il Barcellona con il nodo Rafinha: il brasiliano rifiuta il rinnovo

È sempre più vicino l’addio di Rafinha al Barcellona, il brasiliano ha rifiutato la proposta di rinnovo

Il centrocampista brasiliano del Barcellona, Rafinha, è sempre più vicino all’addio dai blaugrana. Il club spagnolo avrebbe voluto cedere il talento brasiliano, tanto rimpianto dai tifosi dell’Inter, ma alla fine nessun club ha avuto la forza o di convincere i catalani o di convincere il giocatore. E allora l’ex nerazzurro è rimasto alle dipendenze di Valverde, che però non sembra contare granché sulle sue qualità.

Secondo il Mundo Deportivo, il Barça vorrebbe rinnovare il contratto di Rafinha che scade nel 2020, ma lui ha molti dubbi e non sarebbe propenso a rinnovare: sa di non essere nelle grazie dell’allenatore e, inoltre, le voci su Rabiot e De Jong – dopo gli acquisti di Arthur e Vidal – vengono interpretate come un chiaro segnale del poco spazio che andrebbe ad avere anche in futuro. Questa situazione potrebbe tramutarsi in una partenza del centrocampista a gennaio con l’Inter in pole position se riuscisse a piazzare Joao Mario.