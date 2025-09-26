Barcellona, problemi per quanto riguarda gli infortuni. La situazione - Calcio News 24

Barcellona, doppio infortunio in rosa: out Raphinha e Joan Garcia

Brutte notizie per il Barcellona, che dovrà fare a meno di due giocatori importanti nelle prossime settimane a causa di infortuni. La squadra catalana si trova ad affrontare un periodo complicato sul piano fisico, con due elementi della rosa costretti ai box per problemi muscolari e articolari.

Il primo stop riguarda Raphinha. L’esterno offensivo brasiliano ha riportato un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra, precisamente a livello del terzo medio. I primi esami effettuati dallo staff medico del club hanno confermato la diagnosi e stabilito un periodo di recupero stimato in circa tre settimane. Raphinha, che nelle ultime settimane aveva mostrato buoni segnali di crescita e stava tornando protagonista, dovrà quindi fermarsi, saltando alcune partite chiave della stagione. Il club spera di poterlo riavere a disposizione il prima possibile, soprattutto in vista degli impegni europei e dei match decisivi della Liga.

Situazione più delicata, invece, per Joan Garcia. Il giovane portiere ha subito una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Dopo gli accertamenti clinici, lo staff medico ha deciso di optare per un intervento chirurgico in artroscopia, programmato per la giornata di domani. I tempi di recupero, in questo caso, sono più lunghi rispetto a quelli di Raphinha: si stima che Garcia resterà lontano dai campi per un periodo compreso tra le quattro e le sei settimane, a seconda della risposta dell’atleta alla riabilitazione post-operatoria.

Questi due infortuni rappresentano una brutta tegola per l’allenatore, che dovrà fare i conti con l’assenza di due elementi preziosi, in un momento cruciale della stagione. Il club catalano sta valutando soluzioni alternative per non perdere equilibrio in campo, affidandosi alla profondità della rosa e a possibili rotazioni per ovviare alle assenze.

In casa Barcellona si lavora ora affinché entrambi possano rientrare al meglio e nei tempi previsti, evitando ricadute o complicazioni. Lo staff medico e tecnico collaborerà strettamente per monitorare il percorso di recupero di Raphinha e Garcia, con l’obiettivo di riportarli in campo in piena forma e senza rischi.