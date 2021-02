Barcellona Psg, Piqué si allena con il gruppo: le ultime sul difensore

Ottime notizie per Ronald Koeman alla vigilia di Barcellona-Paris Saint Germain: Gerard Piqué si sta allenando con il resto del gruppo

Come riporte Mundo Deportivo, la sua presenza nel gruppo non significa che domani giocherà sicuramente, ma il semplice fatto che abbia partecipato a questo allenamento con il resto dei compagni è già una notizia incoraggiante per Ronald Koeman, visti i problemi in difesa della squadra.

Il difensore si è infortunato il 21 novembre contro l’Atlético de Madrid. Ha subito una distorsione di grado 3 al legamento laterale mediale e una lesione parziale al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, ma ha evitato la sala operatoria per non terminare anzitempo la stagione e ha optato per un trattamento conservativo.