Barcellona: rifiutata un’offerta stratosferica del Manchester City per Messi

La stampa spagnola rivela i dettagli dell’offerta fatta dal Manchester City al Barcellona nell’autunno 2017 per Lionel Messi

Il calciomercato riserva sempre delle sorprese e regala emozioni ai tifosi delle società che sperano di vedere i migliori giocatori all’interno delle proprie rose. Se durante la sessione estiva si è parlato maggiormente del “trasferimento del secolo” che ha visto il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, oggi sono stati svelati i dettagli di un’operazione che un anno fa avrebbe potuto infrangere ogni record. Secondo quanto riportato dal quotidiano politico spagnolo El Mundo, il Manchester City nell’autunno del 2017 aveva provato a chiudere l’affare più grande mai portato a termine da un club calcistico. I Citizens avrebbero provato a strappare al Barcellona il fenomeno Lionel Messi, mettendosi in contatto con la società catalana.

Per l’affare ballavano cifre esorbitanti che facevano tremare: 250 milioni di euro per pagare la clausola del giocatore, altri 250 al giocatore per l’ingaggio (50 netti all’anno) e altri 50 da versare al padre e agente dell’argentino Jorge Messi. Un costo totale, tasse incluse, che si aggirava intorno ai 755 milioni di euro, l’affare poi sfumò con il rinnovo milionario del fenomeno argentino.