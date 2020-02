Il tecnico del Barcellona, Quique Setien, ha parlato in conferenza stampa delle critiche ricevute per l’uscita dalla Coppa del Re

Quique Setien ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del suo Barcellona contro il Betis. Ecco le parole del tecnico blaugrana.

«Io penso soltanto a lavorare duramente fin dal giorno seguente a una partita. Quello è il momento giusto per analizzare ciò che è stato fatto e concentrarsi da subito in vista del prossimo impegno. Alle critiche non ci penso».