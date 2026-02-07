Barcellona dice addio alla Superlega: ufficiale! Anche i blaugrana escono di scena dalla competizione attraverso questo comunicato

Barcellona si tira fuori dalla Superlega: ora è anche ufficiale! I blaugrana escono dalla competizione attraverso questa nota

Il progetto che prometteva di rivoluzionare l’equilibrio del calcio continentale perde oggi uno dei suoi ultimi, fondamentali pilastri. Il Barcellona ha comunicato ufficialmente il suo ritiro definitivo dalla Superlega. La notizia, nell’aria da tempo ma priva finora dei crismi dell’ufficialità, è stata confermata da una nota diramata dal club blaugrana. Un comunicato secco, burocratico, ma dal peso politico enorme, che sancisce un cambio di rotta drastico nella strategia internazionale della società.

Il comunicato: notifica formale e immediata

Nel testo diffuso attraverso i propri canali ufficiali, la società catalana non lascia spazio a interpretazioni: «L’FC Barcelona comunica di aver formalmente notificato in data odierna alla European Super League Company e ai club coinvolti la propria uscita dal progetto della Superlega europea». Si tratta di un atto formale che scioglie ogni vincolo con la società veicolo creata per gestire la competizione scissionista. La decisione porta la firma della giunta direttiva guidata da Joan Laporta, che fino a ieri era stato uno dei più strenui difensori della necessità di una lega alternativa alla UEFA.

Il crollo del fronte ribelle

L’uscita di scena del Barcellona rappresenta un colpo forse letale per le ambizioni della Superlega. Il progetto, nato con il clamoroso annuncio del 2021 che coinvolgeva 12 top club europei, si è sgretolato pezzo dopo pezzo. Prima la fuga delle squadre inglesi, poi il passo indietro delle italiane (Inter, Milan e Juventus), e ora l’addio dei catalani.