Barcellona, Yamal fuoriclasse dentro e fuori dal campo! Lo spagnolo sbarca su YouTube: sono già oltre 25.000 iscritti in poche ore

Barcellona, Yamal fenomeno totale: apre il suo canale YouTube e supera i 25.000 iscritti in tempi record

Lamine Yamal sbarca su YouTube e lo fa in grande stile, con un video che ha subito infiammato i social. Per il suo debutto da youtuber, il giovane fenomeno del Barcellona ha scelto un contenuto intimo e divertente: un “house tour” dell’appartamento in cui ha vissuto negli ultimi anni, proprio mentre è nel pieno del trasloco. Con la naturalezza e il carisma che lo contraddistinguono anche fuori dal campo, Lamine ha mostrato ai fan il salotto, la sua postazione da gaming, il bagno e persino una terrazza che confessa di aver usato pochissimo «per non farsi vedere dai vicini».



Ma il dettaglio che più ha catturato l’attenzione non è stato l’arredamento o i trofei sparsi per casa, bensì l’abbigliamento: Lamine ha condotto l’intero tour indossando la maglia di Luis Díaz, l’attaccante colombiano del Liverpool. Un omaggio curioso e inaspettato, forse legato allo sponsor tecnico comune, che non è passato inosservato e ha scatenato i commenti dei tifosi.



Con un montaggio dinamico e un tono scanzonato, il video è un susseguirsi di risate, confidenze e immagini di una casa in pieno caos da trasloco, con montagne di vestiti e scatoloni ovunque. Lamine si mostra senza filtri, scherzando con i suoi follower e lanciando una sfida ironica: «Se volete vedere la nuova casa… non so, 10 milioni di iscritti?». Una battuta, certo, ma che ha già acceso la curiosità, anche perché la sua nuova dimora non è una casa qualunque: si tratta dell’ex villa di Shakira e Piqué.



Visto il ritmo con cui crescono gli iscritti al canale – oltre 25.000 in poche ore – l’obiettivo dei 10 milioni potrebbe non essere così lontano. Una cosa è certa: il talento di Lamine Yamal non si limita al rettangolo verde, ma sembra avere tutte le carte in regola per conquistare anche il mondo digitale.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

