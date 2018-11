Il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella è il sogno di molti top club. Ma la Juventus poteva averlo l’anno scorso per 30 milioni

È l’oggetto del desiderio di mezza Europa, con Inter e Juventus su tutte. Nicolò Barella sta conquistando proprio tutti in questa stagione, dai tifosi del Cagliari che possono ammirarlo tutti i weekend fino a Roberto Mancini che vuole farne il nuovo pilastro della Nazionale. Il classe ’97 sardo ha raggiunto una valutazione di almeno 40 milioni di euro, ma è probabile che in estate si scateni una vera e propria asta. Ma tra tutte, c’era un club che avrebbe potuto anticipare la concorrenza e averlo già da quest’estate.

Marotta e Paratici avevano infatti messo gli occhi su Barella nello scorso mercato invernale, quando con il Cagliari c’erano diversi discorsi aperti. Romagna era appena stato riscattato dal club di Giulini, Cerri e Han erano al centro di trattative. L’attaccante italiano era un sogno dei sardi, mentre il nordcoreano piaceva molto alla Juventus. Ecco che allora i due dirigenti bianconeri cercano di impostare un discorso anche per Barella. Ma il tentativo di bloccare il calciatore fallisce, e fallirà anche in estate per l’alta richiesta del Cagliari e la poca fiducia della Vecchia Signora. Barella convinceva dal punto di vista tecnico e caratteriale, ma non da quello fisico. Poi quest’anno, un’esplosione che forse non si aspettavano in Corso Galileo Ferraris e che costringerà ad un’asta sfrenata e ad un grande sacrificio economico. Chi la spunterà?