Juventus e Inter sono pronte al duello per Nicolò Barella. I nerazzurri però sono in vantaggio per il centrocampista del Cagliari

Ufficialmente non è in vendita ma nel 2019 si scatenerà una grande asta. Stiamo parlando di Nicolò Barella, centrocampista classe ’97 del Cagliari, considerato uno dei migliori prospetti del nostro calcio. Secondo Tuttosport, la Juventus, prossima avversaria dei sardi, avrà un occhio di riguardo per lui questa sera. Il centrocampista è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri che dovranno vedersela con un’agguerrita concorrenza. In particolare, sulle tracce del centrocampista sardo c’è l’Inter. Beppe Marotta è pronto a soffiare il centrocampista alla sua ex squadra.

«Non siamo pronti a vederci senza Barella, il presidente più di me. Ci hanno pensato e ci stanno pensando in tanti, sicuro. E la scorsa estate di fronte a offerte importanti Giulini non si è nemmeno seduto. Anche all’estero. Tatticamente è uno che tra 4-5 anni potrà anche fare il play davanti alla difesa ad altissimo livello. Uno con almeno dieci anni di Nazionale davanti» ha detto il direttore sportivo del Cagliari Carli ma in estate si scatenerà una vera e propria asta per il gioiello rossoblù. Inter e Juventus sono pronte a combattere per il centrocampista del presente e del futuro che può regalare grandi gioie anche alla nazionale.