Baresi sicuro: «Tonali diventerà un protagonista del Milan, serve pazienza»

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha parlato a Milan Tv di alcuni giocatori rossoneri: queste le parole dell’ex difensore

Franco Baresi, vicepresidente del Milan, ha parlato a Milan Tv di alcuni giocatori rossoneri. Queste le sue parole.

DONNARUMMA – «Nonostante la giovane età, ha già grande esperienza e personalità. E’ uno dei migliori portieri al mondo. Per noi è un grande orgoglio perchè è cresciuto nel Milan. Ha tutte le qualità per diventare un punto di riferimento importante per noi».

TONALI – «E’ giovanissimo, è arrivato in un grande club e si pretende subito molto. Ha già messo in mostra le sue qualità nei campionati scorsi, è un giovane di prospettiva, serve pazienza. Piano piano conoscerà meglio la mentalità del Milan e diventerà un protagonista anche lui»

CALABRIA – «Ha sempre avuto qualche alto e bassi. E’ un prodotto del nostro vivaio, ora ha trovato il giusto equilibrio. Sta fornendo grandi prestazioni, sta ripagando la fiducia che gli ha mostrato la società».

PIOLI – «Lo vedo sempre tranquillo e attento. Il suo percorso da allenatore è in crescita. Sta dimostrando di essere un allenatore intelligente e bravo sull’aspetto umano. E’ stato bravo a trovare il modulo giusto e a stimolare tutti i giocatori che ora riescono ad esprimersi meglio. Quindi va dato merito anche a Pioli».