Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie B

Bari, spunta un’ipotesi clamorosa! Cessione vicina? Contatto in agenda con un fondo canadese

Published

3 ore ago

on

By

Tifosi Bari

Bari, prende quota un’ipotesi clamorosa: cessione più vicina? In agenda un contatto con un fondo canadese

Il Bari ritrova ossigeno grazie alla preziosa vittoria sul campo della Sampdoria, un successo che riaccende le speranze di salvezza ma che non distoglie l’attenzione dalle manovre societarie in corso. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Luigi De Laurentiis ha da tempo avviato contatti con investitori americani e ora quei primi colloqui informali sembrano poter assumere maggiore concretezza, soprattutto alla luce della necessità di dare una svolta alla gestione del club.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Secondo le indiscrezioni, il presidente biancorosso avrebbe già programmato nei prossimi giorni una call con i rappresentanti di un fondo canadese interessato a entrare nella compagine societaria, con l’obiettivo — nel medio periodo — di acquisirne il controllo. Si tratta ancora di voci, ma sufficienti a confermare che la Filmauro sta accelerando per definire il futuro del Bari in tempi brevi.

Il quotidiano sottolinea come il malcontento della piazza nei confronti della famiglia De Laurentiis sia ormai evidente, un clima che potrebbe favorire l’arrivo di nuovi investitori. In questo contesto, non è escluso che i contatti in corso possano presto portare a sviluppi concreti, magari fino alla tanto attesa fumata bianca.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato4 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829 Leclerc MG5 5677 1 e1772476270829
Calcio italiano1 giorno ago

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Yıldız a Ibrahimović: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEO

Formula 1 e calcio, due universi vicini: da Leclerc ad Alonso, da Yıldız a Ibrahimović, il filo che unisce campioni...
Change privacy settings
×