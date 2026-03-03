Serie B
Bari, spunta un’ipotesi clamorosa! Cessione vicina? Contatto in agenda con un fondo canadese
Il Bari ritrova ossigeno grazie alla preziosa vittoria sul campo della Sampdoria, un successo che riaccende le speranze di salvezza ma che non distoglie l’attenzione dalle manovre societarie in corso. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Luigi De Laurentiis ha da tempo avviato contatti con investitori americani e ora quei primi colloqui informali sembrano poter assumere maggiore concretezza, soprattutto alla luce della necessità di dare una svolta alla gestione del club.
Secondo le indiscrezioni, il presidente biancorosso avrebbe già programmato nei prossimi giorni una call con i rappresentanti di un fondo canadese interessato a entrare nella compagine societaria, con l’obiettivo — nel medio periodo — di acquisirne il controllo. Si tratta ancora di voci, ma sufficienti a confermare che la Filmauro sta accelerando per definire il futuro del Bari in tempi brevi.
Il quotidiano sottolinea come il malcontento della piazza nei confronti della famiglia De Laurentiis sia ormai evidente, un clima che potrebbe favorire l’arrivo di nuovi investitori. In questo contesto, non è escluso che i contatti in corso possano presto portare a sviluppi concreti, magari fino alla tanto attesa fumata bianca.
