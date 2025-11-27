Bari, si riparte da Vivarini: il tecnico ritorna sulla panchina dei pugliesi a distanza di cinque anni. Tutte le novità di formazione

Bari, Vivarini è il sostituto di Caserta. L’ex Pescara e Catanzaro dovrà rilanciare i pugliesi dopo un inizio difficile di campionato. Le ultime

L’avventura di Fabio Caserta sulla panchina del Bari è giunta al capolinea. Il Corriere dello Sport scrive che, dopo una notte di riflessioni, il presidente Luigi De Laurentiis, amareggiato e deluso dall’andamento disastroso della squadra, ha deciso per l’esonero. La situazione è critica: cinque sconfitte in dodici partite e un quart’ultimo posto in classifica che nessun pessimista avrebbe potuto prevedere in estate.



Il nuovo allenatore è una vecchia conoscenza: Vincenzo Vivarini torna a Bari cinque anni dopo la finale playoff persa contro la Reggiana. Il tecnico abruzzese, dopo aver rescisso con il Pescara, si lega al club pugliese fino a giugno, con un’opzione per il rinnovo legata al raggiungimento di determinati obiettivi. Con lui arrivano il vice Andrea Milani e il preparatore atletico Antonio Del Fosco.



Vivarini ritrova il direttore sportivo Magalini, con cui ha lavorato con successo a Catanzaro, e Valerio Di Cesare, che lo ha avuto come allenatore. L’obiettivo è chiaro: risollevare il Bari da una crisi profonda. Il tecnico ha già analizzato la sconfitta contro il Frosinone e sa che, con tre partite ravvicinate in dieci giorni, non c’è tempo per rivoluzioni.



Vivarini punterà sulla continuità tattica, partendo dalla difesa a tre, pur preferendo quella a quattro. L’obiettivo è dare alla squadra uno spirito diverso, maggiore consapevolezza delle difficoltà e, soprattutto, un equilibrio che finora è mancato. La difesa, che ha subito 19 gol, è il reparto che necessita di cure più urgenti. Vivarini dovrà registrare i meccanismi difensivi, ridare fiducia a Cerofolini (già avuto a Frosinone) e trovare il giusto assetto a centrocampo e in attacco, dove si prevedono scelte più conservative con un solo attaccante supportato da trequartisti. Il Bari ha bisogno di una scossa, e Vivarini sembra l’uomo giusto per darla.