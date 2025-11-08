 Baroni, conferenza stampa Juventus Torino 0-0: le parole
Connect with us

Torino News

Baroni, conferenza stampa Juventus Torino 0-0: le parole dopo il derby della Mole

Published

38 secondi ago

on

By

Baroni 1

Marco Baroni in conferenza stampa dopo Juventus Torino, ecco le parole del tecnico ai margini del match di Serie A, l’intervento post derby

(Lorenzo Bosca – Inviato all’Allianz Stadium). Alcune buone occasioni, un gol annullato e una capaictà di soffrire davanti agli attacci avversari tutt’altro che marginale. Il Torino di Marco Baroni non domina il derby della Mole, ma esce dall’Allianz Stadium – in ogni caso – con più certezze che dubbi rispetto a quando ci è entrato. Ai margini dell’incontro con la Juventus il tecnico (sostituito causa squalifica dal voice Colucci) interviene in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni.

Conferenza stampa Baroni post Juventus Torino:

Attesa, il tecnico Baroni parlerà a brevissimo in conferenza stampa 

Related Topics:

Serie A

Pagelle Juventus Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Published

38 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

Juve Torino
Continue Reading

Torino News

Juventus Torino 0-0: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa

Published

53 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

vlahovic Prossimo turno Serie A
Continue Reading