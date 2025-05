Baroni sicuro: «Loro forti, ma noi non ci faremo intimorire. Ecco cosa ho chiesto ai miei ragazzi» - Calcio News 24

Baroni, allenatore della Lazio, ha rilasciato qualche dichiarazione in vista della gara contro la Juve. Le parole

La Lazio affronterà la Juventus nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Le parole di mister Baroni a DAZN.

DELE – «Oramai sono settimane che sta bene e si allena, sta bene l’ho visto sereno, una bella gamba. Fa parte del piano gara, credo che sfrutteremo la sua corsa e forza. Ci serve la sua fisicità, abbiamo optato per lui ma siamo consapevoli che abbiamo la possibilità di mettere giocatori offensivi e ben equilibrati»

RICHIESTA – «Cosa ho chiesto ai ragazzi? Sono partite che la squadra si è meritata, quando si arriva così vuol dire che hai fatto un percorso importante. Giocarsela dando tutto. E’ un traguardo importantissimo per la squadra il merito è loro, un percorso che parte da lontano con molti cambiamenti e disponibilità. La cosa importante è che la squadra crede in quello che facciamo e non ha mai avuto dubbi sulla proposta di lavoro. Quando ci sono queste componenti è un acceleratore per aver trovato l’identità che abbiamo»

JUVE – «Qualcosa abbiamo preparato, vediamo, la cosa è importante in queste gare è giocarla con grande spessore, di grande intensità mentale e attenzione. La Juve al di là delle assenze ha una rosa pazzesca ma ciò che conta è quello che faremo noi»