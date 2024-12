Baroni: «Il primo tempo è stato di altissimo livello, andiamo avanti con questa identità»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, dopo il pareggio ottenuto dai biancocelesti in casa contro l’Atalanta

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Lazio contro l’Atalanta. Di seguito le parole del tecnico biancoceleste.

COSA PENSA DELLA SUA LAZIO – «Io voglio questo. Anche oggi prestazione importante sotto tutti i punti di vista: della personalità, della corsa, del gioco. Abbiamo avuto dal punto di vista tecnico il merito di metterli in difficoltà. Bravi a trovare gli scarichi, le corse in diagonale gli davano fastidio. Abbiamo qualche difficoltà di organico, ma i ragazzi in queste difficoltà sono straordinari. E’ una squadra che ha sempre dedizione, voglia e grande qualità del gioco… Sono orgoglioso di questa squadra, come ho detto negli spogliatoi».

PARTITA IN CUI HANNO DIFESO MEGLIO – «Il primo tempo è stato di altissimo livello, abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la partita nella ripresa. Non siamo stati fortunati. Ma bisogna crescere con questa identità. Oggi era una partita difficile per il valore dell’avversario, ma la squadra l’ha interpretata nella maniera giusta. Come volevo e come volevamo».

DELE-BASHIRU E CASTELLANOS – «Taty si muove molto, a me piace e lo aiuto in questo. Toglie riferimenti. Dele è bravo ad attaccare la profondità, attacca lo spazio, ha gamba. Sono contento di tutta la squadra».

FAZZINI – «Le difficoltà sono sotto gli occhi. Sono contento di questi ragazzi che lavorano con me, oggi ancora di più. Nelle difficoltà numeriche la squadra ha trovato una prestazione di compattezza nelle difficoltà, è venuto fuori lo spirito di una squadra che si spende e si batte. Penso a loro e ad alzare il livello di questi ragazzi».

BUONI PROPOSITI – «Intanto sento questa responsabilità. I tifosi sono meravigliosi per il sostegno che ci danno in ogni gara. Voglio dare tutto me stesso insieme al mio staff, questa è la cosa che ci riesce meglio».

COME SI PREPARA IL DERBY – «Stacchiamo due giorni, poi prepareremo la settimana per farci trovare pronti. Partita sentitissima, non dobbiamo sbagliare prestazione. Ci arriveremo pronti».