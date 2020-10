Bartomeu: «Perchè non mi sono dimesso prima? Chi avrebbe fatto rimanere Messi al Barça?»

Josep Maria Bartomeu ha parlato nella conferenza stampa di congedo dalla carica di presidente del Barcellona

«Dopo l’eliminazione in Champions la cosa più facile da fare sarebbe stata andarsene, ma c’erano da prendere delle decisioni in mezzo a una crisi mondiale senza precedenti. Non lo avrebbe certo potuto fare una Commissione di gestione con funzioni limitate… Chi avrebbe scelto il nuovo allenatore? Chi avrebbe difeso la continuità di Messi?»