Andrea Barzagli parla della squadra bianconera, che vede come la più forte in cui abbia giocato. Poi, il sogno Champions…

Andrea Barzagli, alla sua ottava stagione di fila alla Juventus, ha parlato del momento della squadra bianconera e delle aspettative per la stagione in corso. Il difensore classe 1981, intervistato dal sito ufficiale del club bianconero, ha dichiarato: «È stato un inizio di stagione convincente, con grandi prestazioni e grande spirito. Non è facile vincere sempre e ora sarà ancora più difficile continuare così e crescere ancora. Questa squadra però è stata costruita per puntare a tutti gli obiettivi. Sulla carta è la Juve più forte nella quale ho giocato, la più completa. In Champions, dopo due finali purtroppo perse, e partite in cui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, siamo ancora più convinti, grazie all’arrivo di Cristiano e di altri campioni. Prima vedevamo questa competizione come un sogno, ora è un obiettivo».