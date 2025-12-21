 Bastoni Inter, quale sarà il futuro del difensore?
Bastoni Inter, quale sarà il futuro del difensore nerazzurro? Arriva la posizione attuale della società

2 ore ago

Bastoni Inter, pilastro del presente e del futuro nerazzurro. Il difensore classe 1999 resta centrale nel progetto: l’Inter respinge

Bastoni Inter continua a rappresentare uno dei punti fermi più solidi del presente e del futuro nerazzurro. Nonostante le tante voci di mercato che nelle ultime settimane lo hanno accostato a club di primissimo piano come il Barcellona e diverse big della Premier League, la posizione dell’Inter resta chiara e invariata: Alessandro Bastoni non è in vendita ed è centrale nel progetto tecnico del club.

Il difensore classe 1999 è ormai da tempo un pilastro della retroguardia nerazzurra, grazie a rendimento costante, affidabilità tattica e una crescita che lo ha portato a diventare uno dei migliori centrali mancini in Europa. La dirigenza dell’Inter lo considera imprescindibile non solo per il valore tecnico, ma anche per leadership e senso di appartenenza, qualità sempre più rare nel calcio moderno.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha chiarito come, al di là delle indiscrezioni provenienti dall’estero, non ci siano segnali di rottura o apertura a una cessione. Bastoni Inter resta una priorità assoluta: il club vuole costruire attorno a lui il reparto difensivo dei prossimi anni, mantenendo un’ossatura solida e in gran parte italiana.

Dal canto suo, anche il giocatore appare pienamente soddisfatto della sua esperienza a Milano. Campione d’Europa con la Nazionale italiana, Bastoni ha sempre ribadito il suo legame con l’ambiente nerazzurro, dove si sente valorizzato e protagonista. Questo clima di reciproca fiducia rende poco probabile qualsiasi addio nel breve periodo, nonostante le lusinghe dall’estero.

Il prossimo passo sarà legato al futuro contrattuale. Secondo Schira, Inter e entourage del calciatore sarebbero pronti ad avviare nelle prossime settimane i dialoghi per il rinnovo, con l’obiettivo di prolungare l’accordo fino al 2030. Un’operazione che blinderebbe Bastoni Inter a lungo termine, rafforzando ulteriormente la stabilità e l’ambizione del progetto nerazzurro.

