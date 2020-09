Bastoni: «Felice per lo spazio ai giovani e per la fiducia di Conte»

Bastoni ha parlato dal ritiro della Nazionale a Coverciano, replicando in primis ai complimenti fatti da GIorgio Chiellini

GRAZIE CHIELLINI- «Ringrazio Chiellini per le sue parole, è un piacere sentirle da un giocatore che è in Nazionale da così tanti anni».

GRAZIE ANCHE A CONTE- «Giocando con Conte ho guardato numerose gare di Chiellini e sono molto cresciuto. A Parma ho fatto una grande stagione, ma ringrazio Conte e l’Inter che mi hanno dato fiducia. E sono stato bravo io a guadagnarmela».

SULL’IMPORTANZA AI GIOVANI- «Pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ragazzo di 20 anni in una squadra così importante. Penso che il calcio in Italia sia cresciuto, in Serie A ci sono tanti Under in serie A. All’Inter siamo in sei che rappresentano la Nazionale, non accadeva da tanto. Sono soddisfatto del movimento italiano».