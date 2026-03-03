Bastoni fischiato anche in Como Inter: i tifosi continuano a non perdonargli la simulazione contro la Juventus! Cosa è successo

Bastoni è stato fischiato anche in Como Inter: i tifosi continuano a non perdonargli la simulazione avvenuta nel match contro la Juventus

Il clima ambientale attorno ad Alessandro Bastoni continua a farsi decisamente incandescente ogni qualvolta l’Inter scende in campo lontano dalle sicure mura amiche dello stadio San Siro. Anche in occasione dell’ultima trasferta sul prato del Sinigaglia contro il Como, il giocatore è stato accolto da una pioggia ininterrotta di critiche, fischi e cori ostili. Un atteggiamento che conferma un trend ormai consolidato: il nerazzurro è diventato l’indiscusso bersaglio preferito delle tifoserie avversarie in tutta Italia.

L’origine dell’ostilità: le scorie del Derby d’Italia

Per comprendere a fondo le ragioni di tanta e costante ostilità da parte del pubblico, è necessario fare un passo indietro e tornare al caldissimo Derby d’Italia. La miccia che ha scatenato questa vera e propria reazione a catena ambientale risiede, infatti, in un episodio arbitrale molto specifico e discusso, avvenuto durante l’attesissima sfida contro i bianconeri.

In quell’occasione, un contatto controverso ha visto protagonista il difensore italiano e Pierre Kalulu. La simulazione di Bastoni ha pesato enormemente sull’economia della gara, portando all’espulsione del difensore juventino e scatenando un’ondata di furiose polemiche a livello nazionale.

Un caso mediatico in ogni stadio

Anche sulle sponde del lago di Como, i tifosi locali hanno dimostrato di non avergli affatto perdonato quell’episodio contro la Juventus. Durante tutto l’arco della partita, gli spalti hanno trasformato ogni suo singolo tocco di palla in un’occasione per manifestare rumorosamente il proprio dissenso.

Nonostante le indubbie qualità atletiche e le ottime prestazioni tecniche fornite regolarmente sul rettangolo verde, l’immagine pubblica di Bastoni sembra essere rimasta irrimediabilmente legata a quel momento di “furbizia” sportiva. La vicenda si è ormai trasformata in un vero e proprio caso mediatico, costringendo il difensore a gestire una pressione psicologica altissima in ogni trasferta del campionato.