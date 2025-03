Bayer Leverkusen, in estate la rivoluzione? 9 giocatori potrebbero lasciare le asprine in estate, e rimane il dubbio Xabi Alonso

Bayer Leverkusen, rivoluzione in estate? Tanti giocatori possono partire, le certezze sono solo due e poi il dubbio Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen prepara la rivoluzione in estate: come riportato da Goal.com la squadra di Xabi Alonso si prepara ad un grosso cambio di look nella prossima estate, con molti calciatori pronti a salutare. Il nome più importante che potrebbe partire è quello di Frimpong, che piace al Liverpool ed è valutato 40 milioni. Con la valigia in mano ci sarebbe anche Boniface: già vicino all’addio a gennaio in direzione Arabia Saudita, ma il trasferimento poi è fallito. Altri che possono lasciare sono Aleix Garcia, Arthur, Hofmann e Tah. In porta, secondo la BILD Kovar potrebbe partire, specie dopo l’errore contro il Bayern Monaco che ha ridotto la fiducia nei suoi confronti. Tra i prestiti Mukiele, Buendia e Hermoso (dalla Roma) finiranno e difficilmente verrano riscattati.

Solo due giocatori sono incedibili: Xhaka e Wirtz, con quest’ultimo che però ha tantissimo mercato, a cominciare dal Bayern Monaco, sempre pronto a prendere i pezzi migliori dalle dirette concorrenti. Infine ci sono i dubbi su Xabi Alonso: il tecnico piace al Real Madrid come sostituto di Ancelotti in caso di addio del tecnico, il cui contratto va in scadenza nel 2026.