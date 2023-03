Bayern, le parole di Khan sull’esonero di Nagelsmann: «É mancato il gioco»

Le parole di Oliver Khan, CEO del Bayern Monaco, sull’esonero di Nagelsmann: «Dopo la Coppa del Mondo abbiamo giocato con meno successo e meno attraenti»

La decisione del Bayern Monaco di esonerare Julians Nagelsmann è stata un fulmine a ciel sereno. Dopo le prime voci di ieri sera, è arrivata la conferma oggi. Di seguito le parole del CEO dei bavaresi, Oliver Khan.

«Quando abbiamo ingaggiato Julian Nagelsmann per l’FC Bayern nell’estate del 2021, eravamo convinti che avremmo lavorato con lui a lungo termine e questo è stato l’obiettivo di tutti noi fino alla fine. Julian condivide la nostra aspirazione a giocare un calcio attraente e di successo. Ma ora siamo giunti alla conclusione che la qualità della nostra squadra – nonostante il titolo di Bundesliga lo scorso anno – è venuta alla ribalta sempre meno spesso. Dopo la Coppa del Mondo abbiamo giocato con meno successo e in modo meno attraente. Le grandi fluttuazioni nelle prestazioni hanno messo in dubbio i nostri obiettivi per questa stagione, ma anche i nostri obiettivi per il futuro. Ecco perché abbiamo agito ora. Personalmente e a nome dell’FC Bayern, vorrei ringraziare Julian e il suo team di allenatori e augurare a tutti buona fortuna per il futuro».