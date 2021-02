Bayern Monaco, Coman: «Non posso promettere di restare»

Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Onze Mondial: le dichiarazioni sul futuro dell’ex Juventus

«Dire che finirò la mia carriera al Bayern Monaco non è impossibile ma è ancora troppo presto per dirlo. Ho 24 anni e ancora almeno otto anni a livello molto alto. Non posso prometterlo, è davvero troppo presto. Prima di firmare per il Bayern sapevo che era un grande club con una grande cultura per la vittoria. In seguito ho capito che era ancora di più; tutti i club vogliono vincere, soprattutto i top club, ma il Bayern, per le proprie ambizioni, è sopra a tutti gli altri».