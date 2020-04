L’esterno del Bayern Monaco, Alphonso Davies, ha parlato al Guardian della ripresa degli allenamenti in Germania

Alphonso Davies, esterno del Bayern Monaco, ha parlato sulle pagine del Guardian della ripresa degli allenamenti in Germania. Le sue parole.

«La squadra ha iniziato ad allenarsi un paio di settimane fa, quindi sono contento per questo. Ma è una situazione difficile in questo momento, quindi immagino che dobbiamo solo fare la nostra parte e rimanere in casa»